Fernando Muslera: "Mauro Icardi bambaşka biri!"

Galatasaraylı Fernando Muslera, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera: 'Mauro Icardi bambaşka biri!'
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21 Ekim 2023 21:50
Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş derbisi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Derbiyi değerlendiren Fernando Muslera "En iyi oyunumuz değil ama 3 puanı almamız önemliydi. Bayern Münih maçı öncesi moral oldu." dedi.

Özellikle ilk yarılarda kalesini gole kapatmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Muslera "Bu konularda beyefendi olmaya çalışıyorum. Ne zaman 'Gol yemiyoruz' desek, gol yiyoruz. Mauro Icardi gibi golcümüz var, onun da yardımı çok. Takımın performansı yıldız isimlerle yukarı çıkıyor." ifadelerini kullandı.

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