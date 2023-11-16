Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım projesi olarak 2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.4 milyon Euro ödenerek transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu aradan geçen 5 yılda, hem fiziken değişti, gelişti, hem de futboluyla üst seviyeye çıkarak tüm camianın sevgilisi oldu.
Ferdi Kadıoğlu'nun hızlı yükselişinde büyük aşk yaşadığı Hollandalı kız arkadaşı Sera Vrij'in de olumlu katkısı olduğu bir gerçek.
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Ferdi Kadıoğlu'nun hızlı yükselişinde büyük aşk yaşadığı Hollandalı kız arkadaşı Sera Vrij'in de olumlu katkısı olduğu bir gerçek.
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