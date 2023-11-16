Ferdi Kadıoğlu'nun başarı sırrı; Sera Vrij

FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu'nun hızlı yükselişinde büyük aşk yaşadığı Hollandalı kız arkadaşı Sera Vrij'in de olumlu katkısı olduğu bir gerçek.

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Ferdi Kadıoğlu'nun başarı sırrı; Sera Vrij
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16 Kasım 2023 08:05
Son güncelleme 16 Kasım 2023 08:35
Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım projesi olarak 2018 yılında Hollanda'nın NEC Nijmegen takımından 1.4 milyon Euro ödenerek transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu aradan geçen 5 yılda, hem fiziken değişti, gelişti, hem de futboluyla üst seviyeye çıkarak tüm camianın sevgilisi oldu.

Ferdi Kadıoğlu'nun hızlı yükselişinde büyük aşk yaşadığı Hollandalı kız arkadaşı Sera Vrij'in de olumlu katkısı olduğu bir gerçek. 

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