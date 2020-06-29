Fenerbahçe'ye genç yetenek önerisi; Lyle Foster

Aziz Yıldırım döneminde Fenerbahçe'nin idari menajeri olarak görev yapan Hasan Çetinkaya, sportif direktörlüğünü yaptığı Westerlo'ya Berke Özer'i bir yıl daha kiralamıştı… Kısa süre önce Berke için Emre Belözoğlu ile bir araya gelen Çetinkaya'nın Club Brugge'da oynayan De Ketelaere için övgü dolu sözler söylediği iddia edilmişti.



Ancak Çetinkaya'nın Emre'yle yaptığı bu görüşme daha gerçekçi bir öneri getirdiği ve Monaco'nun Cercle Brugge takımına gönderdiği Lyle Foster'ı önerdiği ortaya çıktı. Çetinkaya'nın 18 maçta 1 gol 1 asist yapmasına rağmen 2000 doğumlu genç forvet oyuncusunun dikkatle izlenmesini mümkün olursa Vedat Muriqi'nin rotasyonu için transfer edilmesi tavsiyesinde bulunduğu bildirildi. Çetinkaya'ya göre Foster iyi bir teknik direktörün elinde 2 sezonda Muriqi ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'nin birinci forveti olabilir.



Lyle Foster kimdir?



Doğum tarihi: 3 Eyl 2000

Doğum yeri: Soweto, Gauteng Güney Afrika

Yaş: 19

Boy: 1,85 m

Uyruk: Güney Afrika

Mevki: Forvet - Santrafor

Ayak: sağ ayak

Güncel kulüp: Cercle Brugge

Takıma katılma tarihi: 30 Ağu 2019

Sözleşme bitiş tarihi:: 30.06.2020

Şuradan kiralandı:: Monaco

Oradaki sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2023



