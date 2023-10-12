Fenerbahçeli yıldızlara Avrupa'dan olağanüstü ilgi

Ocak ayı Fenerbahçe yönetimi ve teknik ekibi için çok hareketli geçecek. Kanarya'da Ferdi Kadıoğlu, Szymanski, Crespo, Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Batshuayi gibi isimler Avrupa'dan birçok kulübün listesinde.

Haber; Takvim, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçeli yıldızlara Avrupa'dan olağanüstü ilgi
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12 Ekim 2023 12:51
Son güncelleme 12 Ekim 2023 13:11
Transfer sezonunda 56 milyon Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştiren Fenerbahçe, cazibe merkezi olmaya devam edecek. Sarı-Lacivertli takımda forma giyen futbolculara Avrupa'nın yakın takibi sürüyor.

MERCEK ALTINDALAR

Daha öncesinde Eljif Elmas, Kim Min-Jae, Arda Güler, Attila Szalaive Altay Bayındır gibi transferlerle birçok kulübün odağı olan Kanarya'ya devre arası transfer döneminde birçok kulüpten teklifler gelmesi sürpriz olmayacak.

Fenerbahçe'de İtalyan ekiplerinin gözdesi olan Ferdi Kadıoğlu ile Sebastian Szymanski'nin yanı sıra İngiliz kulüplerinin göz hapsindeki Michy Batshuayi, Almanya'dan takip edilen İsmail Yüksek dışında Miguel Crespo ve Jayden Oosterwolde gibi isimler de teklif alması muhtemel oyuncular arasında. Fenerbahçeli futbolcuları Avrupa maçları ve ligdeki maçlarda ünlü scoutlar izleyecek.



KOORDİNELİ BİR ÇALIŞMA

Yönetim futbolculara gelecek teklifleri teknik ekip ile birlikte değerlendirecek. Cazip tekliflere açık olan kurmaylar, teknik direktör İsmail Kartal ile de yakın dönemde detaylı bir şekilde masaya yatıracak. 

 
 

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