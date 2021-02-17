Fenerbahçe'den Elazığ'a 24 sayı fark!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo, Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi ağırladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'den Elazığ'a 24 sayı fark!
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17 Şubat 2021 17:05
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, sahasında Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 72-48 mağlup etti. 

Bu sonuçla 20'de 20 yapan sarı-lacivertli takım, liderliğini sürdürdü. Birevim Elazığ İl Özel İdare ise 13. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Özge Şentürk, Önder Yılmaz, Batuhan Kümükoğlu

Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 18, Thomas 4, Tuğçe Canıtez 8, McBride 17, Stokes 4, Vaughn 8, Olcay Çakır Turgut 3, İdil Saçalır, Sevgi Uzun 10

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz, Naile Çırak 7, Sera Özelçi 6, Cannon 25, Baric 1, Nazlı Güngör, Esma Çelen Türk, Şuğranur Hatice Sönmez 5, Nuran Tutsak 4

1. Periyot: 30-17

Devre: 45-32

3. Periyot: 58-36

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