Fenerbahçe'den Beşiktaş'a jest!

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşılaştığı maçta tarihi bir olay yaşandı.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a jest!
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26 Ocak 2020 10:42
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde dün derbi günüydü. Ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, 25-12, 25-17 ve 25-8'lik setlerle mücadeleyi 3-0 kazandı.

Sarı-lacivertliler, ekonomik sorunlar nedeniyle sahaya genç takımıyla çıkan Beşiktaş'a karşı yabancı oyuncu oynatmadı.

Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar da siyah-beyazlı takımı tribüne çağırıp alkışladı.







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