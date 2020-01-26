Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde dün derbi günüydü. Ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, 25-12, 25-17 ve 25-8'lik setlerle mücadeleyi 3-0 kazandı.
Sarı-lacivertliler, ekonomik sorunlar nedeniyle sahaya genç takımıyla çıkan Beşiktaş'a karşı yabancı oyuncu oynatmadı.
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar da siyah-beyazlı takımı tribüne çağırıp alkışladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Sarı-lacivertliler, ekonomik sorunlar nedeniyle sahaya genç takımıyla çıkan Beşiktaş'a karşı yabancı oyuncu oynatmadı.
Öte yandan Fenerbahçeli taraftarlar da siyah-beyazlı takımı tribüne çağırıp alkışladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın