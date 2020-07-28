Fenerbahçe'de Vertonghen ile görüşme yapılacak

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan isimlerden Jan Vertonghen takımından ayrıldı, taraftarlar mesaj yağmuruna tuttu

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Fenerbahçe'de Vertonghen ile görüşme yapılacak
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28 Temmuz 2020 10:24
Yeni sezonda kadrosuna en az 2 tane 1. sınıf stoper takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin şans ayağına kadar geldi. Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan isimlerden birisi olan 33 yaşındaki Belçikalı stoper Jan Vertonghen sözleşmesinin sona ermesinin ardından 8 yıldır formasını giydiği Tottenham'dan ayrıldığını açıkladı.

FENERBAHÇE HEMEN HAREKETE GEÇTİ

Aradığı fırsatı yakalayan Fenerbahçeli kurmaylar daha önce de görüşme gerçekleştirdiği Vertonghen'in menajeri ile hemen temasa geçtiler. Yüz yüze görüşme ise Belçika'da olacak.

İMZA PARASI TEKLİF EDİLECEK

Avrupa'nın en iyi savunmacılarından birisi olarak kabul edilen sol ayaklı stoper Vertonghen'e 3 yıllık sözleşme ile birlikte imza parasının teklif edileceği gelen haberler arasında.

COME TO FENERBAHÇE

Öte yandan ayrılığın resmileşmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Belçikalı oyuncuya mesaj yağdırdı. 'Come to Fenerbahçe' mesajları ile tecrübeli futbolcuya mesaj gönderen taraftarlar kısa zamanda Twitter'da da gündem oldu ve ilk sıraya yerleşti.



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