Fenerbahçe'de sol beke Brezilya'dan yeni aday!

İLGİLİ VİDEO

transfer önceliği tartışmasız sol bek olacak... Bu yüzden birçok oyuncu ile temas halinde olan ve bazı isimlerle de anlaşmaya bir hayli yaklaşan sarı-lacivertliler en iyi tercihi yapmaya çalışıyor.Adaylar arasına giren son isim ise Atletico Mineiro forması giyen Fabio Santos. Gelecek yıl sözleşmesi sona erecek Brezilyalı futbolcu için teknik heyet olumlu rapor verdi. Sarı-lacivertlilerin transfer gündemindeki ismin tek dezavantajı ise 32 yaşında olması. Ancak bunun dışında performans ve tecrübe olarak teknik heyetten geçer not almayı başardı.Sarı-lacivertli yönetimin gündeminde olan bir diğer Brezilyalı Ze Carlos (Zeca) ise Flamengo ile anlaştı.Kulübü Santos ile anlaşmasını tek taraflı fesheden sambacı, ülkesinde kalmaya karar verdi. Yönetim sol bek transferinde kimi kadrosuna katacağını kısa sürede karar verecek.Hedef yeni transferin kampa yetişmesini sağlamak. Ancak bunun için öncelikle yabancı kontenjanının boşaltılması gerekiyor.