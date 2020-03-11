Fenerbahçe'de mali tablo karanlık

Fenerbahçe, 2020-21 sezonun planlarını yapmaya başladı. Ancak tablo karanlık gözüküyor. Bu durumun ana sebebi ise mali sıkıntılar oldu. Federasyon limitleri sebebiyle devre arasında istediği isimleri kadrosuna katamayan sarı-lacivertli yönetimi sezon sonu daha zor günler bekliyor.Devre arası gelirinin yüzde 70'ini kullanabilen sarı-lacivertli takım sezon sonu içinse gelirlerinin yarısını kullanabilecek. Bu gelirlerde birçok etken önemli rol oynuyor.Yarıştan erken kopan ve motivasyon kaybına uğrayan Fenerbahçe, rakiplerinden daha az gelir elde edecek gibi duruyor.Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi mucizelere bağlı olan sarı-lacivertlilerin doğal olarak buradan da ciddi bir gelir kaybı söz konusu olacak. Ayrıca kötü gidişat sebebiyle kombine ve loca satışlarının da etkilenmesi söz konusu.Sponsorluk gelirleri de maksimum seviyede. Dolasıyla sportif başarının olmadığı bir yerde bu miktarın daha da artması mümkün gözükmüyor.Ayrıca Vedat Muriç dışında gelir elde edecek önemli oyuncu da bulunmuyor. Muriç satılsa bile bu boşluğu yine benzer kalitede bir isimle doldurmak için para gerekecek.