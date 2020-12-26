Fenerbahçe'de 3 pozitif birden!

Fenerbahçe, 3 futbolcusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.

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Fenerbahçe'de 3 pozitif birden!
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26 Aralık 2020 19:53
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de gerçekleştirilen koronavirüs testlerinin ardından 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sarı - lacivertliler, oyuncuların izolasyon süreçlerinin başladığını de belirtti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.



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