Fenerbahçe'de 3 pozitif birden!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de gerçekleştirilen koronavirüs testlerinin ardından 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıklandı.



Sarı - lacivertliler, oyuncuların izolasyon süreçlerinin başladığını de belirtti.



Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



Samandıra Can Bartu Tesislerinde Futbol Takımımız, teknik heyet ve personelimize rutin olarak yapılan Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Oyuncularımızın izolasyon süreçleri başlamıştır. Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.



