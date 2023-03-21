Fenerbahçe - Zenit maçının bilet fiyatları belli oldu

Fenerbahçe milli maçlar dolayısıyla liglere verilen arada geliri afet bölgelerine bağışlanacak özel maçta Rus temsilcisi FK Zenit ile karşılaşıyor.



23 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak maçın biletleri yarın saat 11:00'de www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama üzerinden satışa sunulacak.



Yapılan açıklamada, localar, 1907 Tribünü, Fenerium Alt E Blok ve Divan Kurulu 2022–2023 sezonu kombineleri geçerli olup, diğer tribün kombinelerinin geçersiz olacağı duyuruldu.



İşte Fenerbahçe - Zenit maçının bilet fiyatları şu şekilde:



Fenerium Alt Avis Tribünü: 100 TL

Maraton Alt Tribün: 100 TL

Kale Arkaları: 50 TL





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