Fenerbahçe, Zalgiris deplasmanında

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de cuma günü Zalgiris Kaunas'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Zalgiris deplasmanında
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14 Kasım 2024 12:23
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'nin 10. haftasında cuma günü Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Zalgirio Arena'daki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Maccabi Playtika, Partizan, LDLC ASVEL'in ardından Bayern Münih'i de mağlup ederek kazanma serisini sürdüren Fenerbahçe Beko, 7 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Ligde 6 galibiyetli 5 takımdan Zalgris Kaunas ise 6. basamakta bulunuyor.

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