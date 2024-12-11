Fenerbahçe'yi kahreden rakam!

Fenerbahçe, Athletic Bilbao karşılaşmasını 1 isabetli şutla tamamladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'yi kahreden rakam!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2024 20:29
UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe'de çarpıcı bir rakam ortaya çıktı.

Maç boyunca İspanyol ekibinin kalesinde şans yaratmakta zorlanan Fenerbahçe, mücadeleyi sadece 1 isabetli şutla tamamladı.

Fenerbahçe'nin bu isabetli şutu, 68. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.

YÖNETİME TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarlar, özellikle Athletic Bilbao karşısında yenilen ikinci golün ardından yönetime ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery