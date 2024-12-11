Fenerbahçe'yi kahreden rakam!

UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe'de çarpıcı bir rakam ortaya çıktı.
Maç boyunca İspanyol ekibinin kalesinde şans yaratmakta zorlanan Fenerbahçe, mücadeleyi sadece 1 isabetli şutla tamamladı.
Fenerbahçe'nin bu isabetli şutu, 68. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.
YÖNETİME TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, özellikle Athletic Bilbao karşısında yenilen ikinci golün ardından yönetime ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.
Maç boyunca İspanyol ekibinin kalesinde şans yaratmakta zorlanan Fenerbahçe, mücadeleyi sadece 1 isabetli şutla tamamladı.
Fenerbahçe'nin bu isabetli şutu, 68. dakikada Edin Dzeko'dan geldi.
YÖNETİME TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarlar, özellikle Athletic Bilbao karşısında yenilen ikinci golün ardından yönetime ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.