Fenerbahçe'yi eski dostları yaralıyor!

💥Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon Aykut Kocaman, Erol Bulut, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı takımlara karşı 11 puan kaybetti.



❌3-2 Gaziantep FK

❌2-0 Başakşehir

⭕1-1 Karagümrük

❌1-0 Başakşehir pic.twitter.com/sNh3TBDOQr



— Sporx (@sporx) February 5, 2022

Fenerbahçe, bu sezon eski teknik direktörleri ve antrenörlerine karşı çıktığı maçlarda kazanamadı.Erol Bulut'a karşı çıktığı maçta Gaziantep'e 3-2 kaybeden Fenerbahçe, Aykut Kocaman'a karşı Medipol Başakşehir'e de 2-0 mağlup oldu.Sarı lacivertliler, Volkan Demirel'in çalıştırdığı ve maç içerisinde 9 kişi kalan VavaCars Fatih Karagümrük'e karşı sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.Fenerbahçe, son olarak eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon Aykut Kocaman, Erol Bulut, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı takımlara karşı 11 puan kaybetti.