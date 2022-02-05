Fenerbahçe'yi eski dostları yaralıyor!

Fenerbahçe, eski hocaları Erol Bulut, Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'na karşı 4 maçta 11 puan kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'yi eski dostları yaralıyor!
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05 Şubat 2022 21:08
Fenerbahçe, bu sezon eski teknik direktörleri ve antrenörlerine karşı çıktığı maçlarda kazanamadı.

Erol Bulut'a karşı çıktığı maçta Gaziantep'e 3-2 kaybeden Fenerbahçe, Aykut Kocaman'a karşı Medipol Başakşehir'e de 2-0 mağlup oldu.

Sarı lacivertliler, Volkan Demirel'in çalıştırdığı ve maç içerisinde 9 kişi kalan VavaCars Fatih Karagümrük'e karşı sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, son olarak eski teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon Aykut Kocaman, Erol Bulut, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı takımlara karşı 11 puan kaybetti.

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