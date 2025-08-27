Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'yı geçmesi, sportif olduğu kadar ekonomik anlamda da büyük bir kazanç sağlayacak.
25 MİLYON EURO KASAYA GİRECEK
Sarı-lacivertliler, Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonunda gruplara kalması halinde 24.8 milyon euro "ayak bastı parası" alacak. Play-off turuna yükselerek kasasına şimdiden koyduğu 4.29 milyon euro da eklendiğinde toplam gelir 29 milyon euroya ulaşacak.
Fenerbahçe, Benfica'ya elenmesi durumunda ise yoluna Avrupa Ligi gruplarında devam edecek ve kazancı 16 milyon euroda kalacak.
Fenerbahçe'yi bekleyen dev gelir!
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'yı geçmesi halinde ekonomik olarak büyük bir avantaj elde edecek.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'yı geçmesi, sportif olduğu kadar ekonomik anlamda da büyük bir kazanç sağlayacak.
