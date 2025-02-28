Fenerbahçe'ye stadyumdan dev gelir!

Bu sezon sonunda Ülker'le anlaşması bitecek olan Fenerbahçe stat isim sponsorluğu için Çin şirketi BYD ile ön anlaşma yaptı. Ünlü otomotiv şirketi yıllığı 15 milyon dolardan 5 yıllık (3 milyar TL) imzayı attı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye stadyumdan dev gelir!
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28 Şubat 2025 08:21
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada bu sezon bitecek Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nın isim sponsorluğu için görüşmeler yaptıklarını ve ciddi bir gelir elde edeceklerini söylemişti.

REKOR ÖDEME

Ülker'le mukavelenin bitiminin ardından bu konuda girişimlerini sürdüren Fenerbahçe yönetiminin Türkiye piyasasına hızlı bir giriş yapan Çin Otomotiv devi BYD (Build Your Dreams) ile anlaştığı öğrenildi. Tesla'nın en büyük rakibi olarak görülen Çin merkezli elektrikli otomotiv devi, bu anlaşma karşılığında Fenerbahçe'ye rekor bir ödeme yapacak.

Otomotiv şirketine yakın kaynakların verdiği bilgiye göre Çinliler, Fenerbahçe ile yıllığı 15 milyon dolardan 5 yıllık mukavele imzalayacak. Bu da Türk lirası karşılığı olarak yaklaşık 2.9 millyar TL'ye denk geliyor.

Bu para yaklaşık 18 milyar TL borcu bulunan Fenerbahçe'nin mali yükümlülüklerinin 6'da 1'ine denk geliyor.

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