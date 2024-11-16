Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Djiku

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle milli takımına gitmeyen Alexander Djiku, tamamen iyileşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye müjdeli haber: Djiku
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16 Kasım 2024 17:12
Fenerbahçe'ye sakatlığı bulunan isimlerden biri olan Alexander Djiku'dan iyi haber geldi.

Sakatlığı nedeniyle milli takıma gitmeyen Ganalı savunma oyuncusu, tamamen iyileşti.

Sakatlığı geçen Djiku, üç günlük iznin ardından takımla birlikte çalışmalarına devam edecek.

Fenerbahçe, milli aranın ardından 23 Kasım Cumartesi günü Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sakatlığı geçen Djiku'nun bu maçta sahada olması bekleniyor.

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