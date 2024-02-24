Fenerbahçe'ye Djiku'dan kötü haber

Fenerbahçe'de son oynanan Kasımpaşa maçında yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gören Alexander Djiku, Hatayspor maçında cezalı duruma düştü.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'ye Djiku'dan kötü haber
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24 Şubat 2024 21:59
Fenerbahçe'nin Ganalı savunmacısı Alexander Djiku, Kasımpaşa maçının 84. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Hajradinovic'e yaptığı faul sonrasında sarı kartla cezalandırılan Djiku, Atakaş Hatayspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

29 yaşındaki futbolcu bu sezon forma giydiği Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Mondihome Kayserispor maçlarında sarı kart görmüştü.

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