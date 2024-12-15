Fenerbahçe'ye 3. şok: 10 kişi kaldı

Maç sırasında Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ı sakatlık nedeniyle kaybeden Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Becao'dan geldi.
Brezilyalı oyuncu 78. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı. Fenerbahçe, 3 değişiklik hakkını da kullandığı için oyunun kalan bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.
Başakşehir'de de Ba, 45+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.
Brezilyalı oyuncu 78. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı. Fenerbahçe, 3 değişiklik hakkını da kullandığı için oyunun kalan bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.
Başakşehir'de de Ba, 45+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.