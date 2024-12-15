Fenerbahçe'ye 3. şok: 10 kişi kaldı

Fenerbahçe, Başakşehir maçında Livakovic, Oğuz Aydın ve Becao'yu sakatlık nedeniyle kaybetti. Değişiklik hakkı bittiği için son 12 dakikada 10 kişi kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye 3. şok: 10 kişi kaldı
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15 Aralık 2024 20:48
Maç sırasında Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ı sakatlık nedeniyle kaybeden Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Becao'dan geldi.

Brezilyalı oyuncu 78. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı. Fenerbahçe, 3 değişiklik hakkını da kullandığı için oyunun kalan bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

Başakşehir'de de Ba, 45+1. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı.

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