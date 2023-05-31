Fenerbahçe ve Trabzonspor'a Fransa'dan rakip!

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Mislav Orsic için yeni bir talip çıktı.
Daily Express'te yer alan habere göre, Hırvat futbolcu, Southampton'un Premier Lig'den düşmesinin ardından takımdan ayrılacak.
Bu gelişmenin ardından Fransız ekibi Montpellier'in de Orsic ile ilgilendiği öne sürüldü.
30 yaşındaki futbolcunun ayrıca Osasuna ve Dinamo Zagreb'in de transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.
Southampton ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Hırvat futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
Daily Express'te yer alan habere göre, Hırvat futbolcu, Southampton'un Premier Lig'den düşmesinin ardından takımdan ayrılacak.
Bu gelişmenin ardından Fransız ekibi Montpellier'in de Orsic ile ilgilendiği öne sürüldü.
30 yaşındaki futbolcunun ayrıca Osasuna ve Dinamo Zagreb'in de transfer listesinde yer aldığı iddia edildi.
Southampton ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Hırvat futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.