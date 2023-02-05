Fenerbahçe ve Galatasaray Zaniolo için Pazartesi'yi bekliyor

Roma'dan ayrılmak isteyen İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'ya Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgi gösterdiği belirtildi.



Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Avrupa'nın çoğu ülkesinde sona eren transfer döneminin son saatlerine kadar Zaniolo'ya takım arandığı ancak bulunamadığı ifade edildi. Haberde, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Zaniolo için Roma'dan bilgi aldığı ifade edilirken Pazartesi günü iki takım için de ciddi gelişmeler yaşanabileceği ifade edildi.



Roma'nın Zaniolo'yu kiralık göndermeye yanaşmaması nedeniyle yıldız oyuncunun takımdan ayrılamadığı belirtilirken istenen bonservis bedelinin 25 milyon eurodan az olmadığı konuşuluyor.



Tottenham ve Milan'ın ciddi şekilde istediği ancak sezon sonunda satın alma opsiyonlu şekilde transferi gerçekleştirmek istedikleri için Zaniolo'nun halen Roma'da olduğu biliniyor.



MOURINHO'DAN ZANIOLO AÇIKLAMASI



Takımın yıldızlarından olan ve geçen sezon kazanılan Konferans Ligi kupasının baş aktörlerinden olan Nicolo Zaniolo'nun hocası Jose Mourinho, Empoli maçının ardından konuyla ilgili kısa ve net bir açıklama yaptı.



Portekizli hoca İtalyan yıldızın durumuyla ilgili, sorulan soruya, "Zaniolo'nun kulüple çözmesi gereken şeyleri var, benimle ilgili bir konu yok" ifadelerini kullandı.



Genoa, Fiorentina ve Inter altyapılarında forma giyen 23 yaşındaki 10 numara Nicolo Zaniolo, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 maçta 2 gol 3 asist kaydetti.



1,90 cm boyundaki solak yıldızın İtalya Milli Takımı ile 11 maçta 2 golü bulunuyor.





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