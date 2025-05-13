Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, sezon sonunda bu kez transferde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.



Takvim'in haberine göre; Galatasaray ve Fenerbahçe, sezon sonunda Napoli ile sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki İtalyan kaleci Alex Meret'i kadrosuna katmak istiyor. Bonservisi elinde olacak oyunculara yönelen iki kulüp, Meret için kıyasıya bir yarış içine girdi.



AVRUPA'DAN TALİPLER VAR, TÜRKİYE'YE SICAK



Alex Meret'in Avrupa'dan bazı kulüplerle de görüşmeler yaptığı ifade edilirken, hem Galatasaray'a hem de Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtiliyor. Kaleyi güçlendirmek isteyen iki ezeli rakip, yaz transfer döneminde bu transfer için ciddi bir rekabet yaşayabilir.



