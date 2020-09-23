Fenerbahçe "uçak" emojisi paylaştı! Samatta geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aston Villa'dan Mbwana Samatta'yı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katıyor

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe 'uçak' emojisi paylaştı! Samatta geliyor
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23 Eylül 2020 18:17
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aston Villa'dan Mbwana Samatta ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertli kulübün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda uçak emojisi kullanılarak statta çalınacak olan gol müziğine yer verildi.

Aston Villa'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından Tanzanyalı futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Samatta'nın babası Mzee Samatta da bu sabah yaptığı açıklamada, Samatta'nın Fenerbahçe'den bir teklif almadığını ve oğlunun kariyerine kesinlikle Aston Villa'da devam edeceğini duyurmuştu.


FENERBAHÇE'NİN ANLAŞTIĞI SAMATTA KİMDİR?
Kariyerine Tanzanya'da African Lyon takımında başlayan Samatta, 1 sezon içinde Kongo'dan Mazembe'ye transfer oldu. 5 yıl burada oynadıktan sonra Belçikalı gözlemcilerin dikkatini çeken Samatta, 2016'da 800 bin euro bonservis bedeliyle Genk'e transfer oldu. Belçika'da 4 yıl boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Samatta, 10,5 milyon euro bonservis bedeliyle Aston villa'ya transfer oldu. Premier Lig'de sadece 6 ay oynayan Samatta, 16 maça çıktı ve 2 gol attı.

SAMATTA'NIN PERFORMANSI

TP Mazembe
40 maç, 19 gol, 7 asist

KRC Genk
191 maç, 76 gol, 20 asist

Aston Villa
16 maç, 2 gol



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