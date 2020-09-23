Fenerbahçe 'uçak' emojisi paylaştı! Samatta geliyor

FENERBAHÇE'NİN ANLAŞTIĞI SAMATTA KİMDİR?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aston Villa'dan Mbwana Samatta ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertli kulübün resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda uçak emojisi kullanılarak statta çalınacak olan gol müziğine yer verildi.Aston Villa'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından Tanzanyalı futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.Kariyerine Tanzanya'da African Lyon takımında başlayan Samatta, 1 sezon içinde Kongo'dan Mazembe'ye transfer oldu. 5 yıl burada oynadıktan sonra Belçikalı gözlemcilerin dikkatini çeken Samatta, 2016'da 800 bin euro bonservis bedeliyle Genk'e transfer oldu. Belçika'da 4 yıl boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Samatta, 10,5 milyon euro bonservis bedeliyle Aston villa'ya transfer oldu. Premier Lig'de sadece 6 ay oynayan Samatta, 16 maça çıktı ve 2 gol attı.40 maç, 19 gol, 7 asist191 maç, 76 gol, 20 asist16 maç, 2 gol