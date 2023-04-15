Fenerbahçe tribününde ilginç olay!

Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü konuk ettiği maçta ilginç bir olay sosyal medyanın gündemi oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe tribününde ilginç olay!
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15 Nisan 2023 22:26
Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada konuşulan bir olay yaşandı.

Tribünde yer alan Gustavo Henrique'nin sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Altay Bayındır'ın akreditasyon kartıyla maçı takip etti.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique'nin Altay Bayındır'ın akreditasyon kartıyla tribünde yer alması, sosyal medyada çok konuşuldu.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlarına göre, Gustavo Henrique ve Altay Bayındır'ın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi halinde, başkasına ait akreditasyon kartı kullanmaktan ceza alabilecekleri iddia edildi.





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