Fenerbahçe taraftarından, futbolculara sert tepki!

Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli takımın Alanyaspor'a 2-1 kaybetmesinin ardından önce yönetime, sonra da futbolculara sert tepki gösterdi.



Trabzonspor'a kaybeden, Antwerp ile berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor'a da kaybedince, taraftarların öfkesi yüksek oldu.



Maçın ardından sarı-lacivertli takım, tribünlere gitti. Fakat taraftarlardan, takıma tepki geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarıp, buradan gidin" şeklindeki tezahüratlarla futbolculasrı proteto etti.



Taraftarın bu tepkisinin ardından futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu.





İLGİLİ VİDEO