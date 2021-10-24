Fenerbahçe taraftarından, futbolculara sert tepki!

Fenerbahçeli taraftarlar, Alanyaspor'a kaybeden futbolcularına oldukça sert şekilde tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe taraftarından, futbolculara sert tepki!
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24 Ekim 2021 21:17
Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertli takımın Alanyaspor'a 2-1 kaybetmesinin ardından önce yönetime, sonra da futbolculara sert tepki gösterdi.

Trabzonspor'a kaybeden, Antwerp ile berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor'a da kaybedince, taraftarların öfkesi yüksek oldu.

Maçın ardından sarı-lacivertli takım, tribünlere gitti. Fakat taraftarlardan, takıma tepki geldi. Fenerbahçeli taraftarlar, "Formayı çıkarıp, buradan gidin" şeklindeki tezahüratlarla futbolculasrı proteto etti.

Taraftarın bu tepkisinin ardından futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu.


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