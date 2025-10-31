Fenerbahçe, Szymanski'nin bonservisini belirledi!

Fenerbahçe'de bu sezon inişli çıkışlı performansıyla taraftarın eleştirilerini alan Sebastian Szymanski için transfer iddiaları yeniden gündeme geldi.
14 MİLYON EURO FİYAT
Transfer Feed'in haberine göre, Fransız ekibi Lyon, ara transfer döneminde Polonyalı orta saha için Fenerbahçe ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, 26 yaşındaki oyuncu için 14 milyon euroluk bir teklifi değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Szymanski'nin güncel piyasa değeri de aynı rakamda, 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
14 MİLYON EURO FİYAT
Transfer Feed'in haberine göre, Fransız ekibi Lyon, ara transfer döneminde Polonyalı orta saha için Fenerbahçe ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, 26 yaşındaki oyuncu için 14 milyon euroluk bir teklifi değerlendirmeye alabileceği ifade edildi.
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Szymanski'nin güncel piyasa değeri de aynı rakamda, 14 milyon euro olarak gösteriliyor.