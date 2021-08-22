Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 89. dakikada Miha Zajc ve 90+2. dakikada Enner Valencia attı.



Fenerbahçe, 26. dakikada Luiz Gustavo ile bir gol bulurken, bu gol öncesinde faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Bright-Osayi Samuel ile 56'da önemli bir fırsatı değerlendiremedikten 1 dakika sonra Kim Min-Jae ile bir kez daha öne geçmeye yaklaştı ancak Güray Vural topu çizgiden çıkardı. Antalyaspor, ilk dakikada Güray Vural ile, 43. dakikada Amilton ile gol fırsatlarından yararlanamadı.



Son 11 sezonda 2. kez lige ikide iki ile başlayan Fenerbahçe 6 puana yükseldi. Ligde galibiyet hasreti 9 maça çıkan Antalyaspor ise 1 puanda kaldı.



Fenerbahçe, gelecek hafta İzmir'de Altay'a konuk olacak. Antalyaspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.



VITOR PEREIRA'DAN ROTASYON



Süper Lig'in 2. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 5 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-lacivertli takım, müsabakaya Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae, Szalai, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya ve Mbwana Samatta ilk 11'i ile başladı.



Yedek kulübesinde ise Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mesut Özil, Enner Valencia, Arda Güler, Miha Zajc, Fatih Yiğit Şanlitürk ve Melih Bostan yer aldı.



ÖZİL, ZAJC VE SERDAR YEDEKLER ARASINDA



Teknik direktör Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile oynanan son maçın ilk 11'inde sahaya sürdüğü Serdar Aziz, Mesut Özil ve Zajc'ı yedeğe çekti. HJK Helsinki müsabakasına ilk 11'de başlayan Filip Novak ve İrfan Can Kahveci ise sakatlıkları nedeniyle kadroya dahil edilmedi.



MUHAMMED GÜMÜŞKAYA FORMAYI KAPTI



Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya, sarı-lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.



Teknik direktör Vitor Pereira, sarı-lacivertli takımın son oynadığı HJK Helsinki maçında tek gole imza atan 20 yaşındaki orta saha oyuncusuna ilk 11'de şans verdi.



HJK Helsinki maçının 62. dakikasında yıldız futbolcu Mesut Özil'in yerine oyuna dahil olan Muhammed Gümüşkaya, sergilediği performansla dikkati çekmişti.



KIM MIN-JAE İLK KEZ 11'DE



Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Güney Koreli stoper Kim Min-jae, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.



Çin'in Beijing Guoan takımından kadroya dahil edilen 24 yaşındaki futbolcu, lisansı çıkarılamadığı gerekçesiyle ligin ilk haftasındaki Adana Demirspor ve Avrupa Ligi'ndeki HJK Helsinki karşılaşmalarında forma giyememişti.



FENERBAHÇE'DE BEŞ EKSİK



Sarı-lacivertli takımda 5 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Fraport TAV Antalyaspor'a karşı forma giyemedi.



Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor maçının kadrosuna alınmadı.



Sakatlığını atlatan Valencia ise 20 kişilik müsabaka kadrosuna dahil edildi.



Öte yandan henüz lisansları çıkarılamayan Steven Caulker ile Burak Kapacak da müsabaka kadrosunda yer almadı.



FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARDAN TARAFTARLARINA HEDİYE



Fenerbahçeli futbolcular, ısınma esnasında giydiği tişörtleri taraftarlara hediye etti.



Sarı-lacivertli oyuncular, üzerlerinde "İyi ki varsınız" ve "Sizi çok özledik" yazan tişörtleri, karşılaşmadan önce taraftarlara verdi.



Öte yandan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, maçtan önce sahaya çıkarak taraftarı selamladı. Taraftarlar, Fenerbahçe Kulübü sporcusunun lehine tezahüratta bulundu.



ANTALYASPOR HIZLI BAŞLADI



Mücadeleye konuk ekip Antalyaspor hızlı başladı. Henüz ilk dakika içerisinde Ghacha'nın tehlikeli ortasını Szalai uzaklaştırmak istedi. Top Antalyaspor'dan Güray'ın önüne düştü. Güray'ın sert şutunu Altay Bayındır yumrukla uzaklaştırdı.



İlk 10 dakikada Antalyaspor, topla oynamada üstünlüğü elde ederken ön alanda presini daha agresif hale getiren Fenerbahçe, oyunun kontrolünü dakikalar geçtikçe almaya başladı.



FENERBAHÇE'NİN BULDUĞU GOL GEÇERLİ SAYILMADI



Oyunu 10. dakikadan sonra Antalyaspor yarı alanına yıkan Fenerbahçe, ön alanda yaptığı presle kazanılan topları değerlendirmek istedi. Antalyaspor ise hızlı hücumlarla gol fırsatı kovaladı.



Fenerbahçe, baskını artırdığı 26. dakikada Luiz Gustavo ile bir gol buldu ancak gol öncesinde Tisserand'ın Amilton'a yaptığı faul gerekçesiyle yan hakem Cevdet Kömürcüoğlu bayrağını kaldırdı. VAR hakemi Fırat Aydınus'tan da aksi yönde bir karar gelmeyince hakem Halil Umut Meler, iptal kararını onayladı ve oyunu tekrar başlattı.



Fenerbahçe, 3'te 1'lik bölümü topla oynama üstünlüğünü elde ederek geçerken gol için baskısını da artırdı.



ALTAY HATA YAPTI, TELAFİ ETTİ



Antalyaspor ise maçtaki ikinci etkili atağını 43. dakikada düzenledi. Sağ kanattan gelen ortada Altay'ın sektirdiği topu önünde bulan Amilton'un, karşı karşıya pozisyonda bekletmeden yaptığı vuruşta hatasını telafi eden Altay Bayındır gole izin vermedi.



1 dakika ilave edilen ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



FENERBAHÇE İKİNCİ YARIYA BASKIYLA BAŞLADI



Fenerbahçe, ikinci yarıya üstünlük golü için baskı kurarak başladı. Üst üste kornerler kullanan Fenerbahçe, en etkili pozisyonunu 56. dakikada yakaladı. Ferdi Kadıoğlu'nun çalımlarla son çizgiye girip altıpas önüne çevirdiği topa Osayi-Samuel vurdu, Ruud Boffin topu sona anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



Kullanılan kornerde Kim Min-Jae kafa vuruşunu yaptı ancak Güray Vural son anda topu çizgiden çıkardı.



VITOR PEREIRA'DAN 65'TE İLK MÜDAHALE



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oyuna ilk müdahalesini 65. dakikada 3 değişiklikle yaptı. Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya ve Jose Sosa oyundan çıkarken Mesut Özil, Miha Zajc ve Enner Valencia oyuna dahil oldu. Vitor Pereira'nın bir sonraki müdahalesi 72. dakikada Ferdi Kadıoğlu yerine Serdar Aziz'i oyuna aldı ve Attila Szalai'yi sol kanatta görevlendirdi.



Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal ise 56'da Ghacha yerine Gökdeniz Bayrakdar'ı oyuna aldıktan sonra 71'de Poli ve Amilton yerine Deni Milosevic ile Ufuk Akyol'u sahaya sürdü.



FENERBAHÇE SON DAKİKALARDA 2 GOL BİRDEN BULDU



Fenerbahçe oyunun son bölümünde gol için baskısını artırsa da Ruud Boffin'i ve katı Antalyaspor savunmasını aşmakta zorlandı. Giderek temponun da düştüğü son dakikalarda Antalyaspor da gol fırsatları yakaladı. Özellikle 88. dakikada Gökdeniz Bayrakdar ile net bir fırsattan konuk ekip yararlanamadı.



Fenerbahçe, bu pozisyondan 1 dakika sonra Miha Zajc ile öne geçti. Karşılıklı atakların yaşandığı son bölümde Fenerbahçe, kontratakta Enner Valencia ile 90+2'de ikinci golü bularak 3 puanı kazandı. Antalyasporlu oyuncular Enner Valencia'nın golünden önce penaltı bekledi ancak Halil Umut Meler 'devam' kararı verdi.



Fenerbahçe bu sonuçla lige ikide iki ile başladı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada Ghacha'nın sağdan ortasında Szalai'den seken topa Güray Vural'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan bekletmeden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'dan döndü.

43. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Nuri Şahin'in sağdan ortasında kaleci Altay Bayındır, kontrol etmek isterken topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Amilton'un döndükten sonra yaptığı vuruşta Altay, altıpasın önünde topa müdahale ederek gole izin vermedi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



52. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

56. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın pasıyla soldan aut çizgisine kadar inen Ferdi Kadıoğlu'nun içeri çıkardığı topa, kale sahası önünde Osayi-Samuel'in yaptığı vuruşta kaleci Boffin meşin yuvarlağı son anda üstten kornere çeldi.

57. dakikada Sosa'nın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Min-jae'nin kafa vuruşunda kaleye doğru giden topu Güray Vural çizgi üzerinden çıkartarak gole izin vermedi.

85. dakikada Tisserand'ın sağdan yaptığı ortada, arka direkte Szalai'nın kafa vuruşunda, kaleci Boffin meşin yuvarlağı üstten kornere attı.

88. dakikada Fenerbahçe ceza sahasında topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar'ın yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Altay Bayındır'dan döndü. Gökdeniz Bayrakdar'ın ikinci vuruşunda ise meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

89. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Samatta'nın soldan ortasında ceza yayı içinde topla buluşan Zajc'ın yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

90+2. dakikada skoru 2-0 yaptı. Hızlı gelişin Fenerbahçe atağında savunmanın arkasında topla buluşan Mesut Özil, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ceza sahasında uygun durumda bulunan Valencia'ya bıraktı. Bu futbolcu, topu boş ağlara yolladı: 2-0.



Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Min-jae (Dk. 87 Arda Güler), Szalai, Nazım Sangare, Luiz Gustavo, Sosa (Dk. 65 Zajc), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 73 Serdar Aziz), Osayi-Samuel (Dk. 64 Mesut Özil), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 64 Valencia), Mbwana Samatta

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Nuri Şahin (Dk. 87 Erkan Eyibil), Poli (Dk. 71 Milosevic), Ghacha (Dk. 56 Gökdeniz Bayrakdar), Fredy (Dk. 87 Hakan Özmert), Amilton (Dk. 71 Ufuk Akyol), Wright

Goller: Dk. 89 Zajc, Dk. 90+2 Valencia (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 62 Nazım Sangare (Fenerbahçe), Dk. 90+3 Naldo, Dk. 90+6 Boffin (Fraport TAV Antalyaspor)



