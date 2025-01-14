Fenerbahçe, sol stoperini İngiltere'de buldu

Fenerbahçe, stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
Sağ stoper için Tuta'yı bitirmeye çok yakın olan Fenerbahçe, sol stoper için de gözünü Ada'ya kestirdi.
NEWCASTLE UNITED STOPERİ
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Sarı-Lacivertliler, Newcastle United'ın stoperi Lloyd Kelly için resmi teklif yaptı.
26 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübüyle görüşmeler sürüyor.
Orijinal bölgesi stoper olan Kelly, sol bekte de oynayabiliyor.
KELLY'NİN PERFORMANSI
1.90 boyundaki oyuncu, bu sezon Newcastle United'da 13 maçta oynadı ve 593 dakika süre aldı.
26 yaşındaki futbolcunun Newcastle United ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Sağ stoper için Tuta'yı bitirmeye çok yakın olan Fenerbahçe, sol stoper için de gözünü Ada'ya kestirdi.
NEWCASTLE UNITED STOPERİ
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Sarı-Lacivertliler, Newcastle United'ın stoperi Lloyd Kelly için resmi teklif yaptı.
26 yaşındaki oyuncunun transferi için kulübüyle görüşmeler sürüyor.
Orijinal bölgesi stoper olan Kelly, sol bekte de oynayabiliyor.
KELLY'NİN PERFORMANSI
1.90 boyundaki oyuncu, bu sezon Newcastle United'da 13 maçta oynadı ve 593 dakika süre aldı.
26 yaşındaki futbolcunun Newcastle United ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.