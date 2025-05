Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe , sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Konyaspor, 4. dakikada Melih Bostan ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, bu gole 75. dakikada İrfan Can Kahveci ile yanıt verdi ve durum 1-1'e geldi. Fenerbahçe, 82. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golleriyle maçı 2-1 kazandı.Fenerbahçe, bu sonucun ardından sezonu 84 puanla ikinci sırada tamamladı. Konyaspor ise sezonu 46 puanla noktaladı.Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Atakaş Hatayspor maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 7 değişikliğe gitti.Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hatayspor müsabakasında kırmızı kart gören Mert Müldür'ü cezası nedeniyle kadroya alamadı.Portekizli çalıştırıcı, o karşılaşmada ilk 11'de oynattığı Ertuğrul Çetin, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat ve Oğuz Aydın'ı ise yedek soyundurdu. Bu isimlerin yanı sıra takımla yollarını ayıran ve bugün İstanbul'dan ayrılan takım kaptanları Edin Dzeko ile Dusan Tadic kadroda yer almadı.62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski ve İrfan Can Kahveci'yi ilk 11'de sahaya sürdü.Sarı-lacivertlilerde, Konyaspor karşısında kalede İrfan Can Eğribayat yer alırken, savunma hattında Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek ve Filip Kostic görev aldı. Orta alanda İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski ve Fred Rodrigues oynarken, kenarlarda İrfan Can Kahveci ile Anderson Talisca forma giydi. Gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'ye güvenildi.Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.Fenerbahçe'de sezonun son maçında tribünler boş kaldı.Karşılaşmadan önce yönetim aleyhine istifa yürüyüşü gerçekleştirilirken, taraftarlar müsabakaya ilgi göstermedi.Fenerbahçe, Konyaspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamadı.Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ile Allan Saint-Maximin'in yanı sıra cezalı Mert Müldür, takımını yalnız bıraktı.Konyaspor, karşılaşmanın henüz 4. dakikasında öne geçti. Bu dakikada kaleci Deniz'in ileriye uzun gönderdiği topa önce Umut, ardından Ndao kafayla vuruş yaptı. Ndao'nun indirdiği top sonrası ceza sahasında boş durumda topu alan Melih Bostan, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Melih Bostan, Süper Lig'deki ilk golünü attı.Fenerbahçe altyapısından yetişen Melih Bostan, golün ardından sevinç yaşamadı.Fenerbahçe, Konyaspor karşısında ilk yarıda uzaktan şutlarla etkili olmaya çalıştı. Sarı-lacivertliler, 11 kez rakip kaleyi yokladı ancak aradığı golü bulamadı.Konyaspor, Melih Bostan'ın golüyle Fenerbahçe karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamladı.Fenerbahçeli taraftarlar, Konyaspor karşısındaki sezonun son maçına ilgi göstermedi. Kadıköy'de stadyum boş kalırken, stadyumda olan taraftarlar yönetimi ilk yarıda sık sık protesto etti.Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, ikinci yarının başına oyuna müdahalede bulundu. Fenerbahçe'de ikinci yarının başında Oğuz Aydın ve Levent Mercan, oyuna dahil oldu. Anderson Talisca ve Bright Osayi-Samuel kenara geldi.Fenerbahçe, 75. dakikada İrfan Can Kahveci ile eşitlik golünü buldu. Sonradan oyuna dahil olan Amrabat'ın uzun gönderdiği topta kalesini terk eden Deniz'i gören İrfan Can, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve maç 1-1'e geldi.Konyaspor, İrfan Can'ın golünden bir dakika sonra gole çok yaklaştı. Guilherme'nin vuruşu direğe de çarparak dışarıya gitti.Fenerbahçe, 82. dakikada Youssef En-Nesyri ile durumu 2-1'e getirdi. Faslı futbolcu, bu sezon ligdeki 20. golünü attı.Kalan dakikalarda başka gol olmadı Fenerbahçe, sezonun son haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.7. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına doğru katederek direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.13. dakikada Fred'in ara pasında topla buluşan En-Nesyri, ceza yayı üzerindeki Szymanski'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden şutunda, kaleci Deniz Ertaş topu kontrol etti.36. dakikada Kostic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan İsmail Yüksek, uzaktan sert vurdu. Kaleci Deniz Ertaş iki hamlede meşin yuvarlağa sahip oldu.TÜMOSAN Konyaspor, ilk 45 dakikayı 1-0 önde kapattı.58. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Kostic'in ortasında kaleciden önce Bazoer müdahale etti. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Szymanski, müsait pozisyondaki En-Nesyri'ye gönderdi ancak bu futbolcu kale sahası önünden yaptığı vuruşta topu üstten auta attı.76. dakikada Cenk Tosun'un pasında araya giren Guilherme, rakibinden sıyrılıp ceza sahası dışı sol çaprazından çok sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.Fenerbahçe, müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.ÜlkerOğuzhan Çakır, Murat Ergin Gözütok, Suat Güzİrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel (Dk. 46 Levent Mercan), Skriniar, Yusuf Akçiçek (Dk. 74 Çağlar Söyüncü), Kostic, Fred, İsmail Yüksek (Dk. 60 Amrabat), İrfan Can Kahveci, Talisca (Dk. 46 Oğuz Aydın), Szymanski (Dk. 60 Cenk Tosun), En-NesyriDeniz Ertaş, Abdurrahman Üresin, Adil Demirbağ (Dk. 87 Uğurcan Yazğılı), Calusic, Guilherme, Bazoer (Dk. 82 Mehmet Kaya), Ndao (Dk. 77 Yusuf Erdoğan), Bjorlo, Melih İbrahimoğlu, Melih Bostan (Dk. 62 Kaan Akyazı), Umut NayirDk. 4 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 75 İrfan Can Kahveci, Dk. 82 En-Nesyri (Fenerbahçe)Dk. 28 Talisca, Dk. 78 İrfan Can Kahveci, Dk. 84 İsmail Yüksek, Dk. 90+3