Fenerbahçe-Sevilla rekabeti erken başladı! Transferde karşı karşıyalar

Süper Lig'de Kayserispor ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanan Fenerbahçe, sonrasında ise UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla'nın konuğu olacak. Fakat Sarı-Lacivertliler ile Sevilla'nın mücadelesi sadece o karşılaşmayla sınırlı kalmayacak gibi duruyor.Sezon sonunda Dortmund'dan bedelsiz olarak ayrılmaya hazırlanan Mahmoud Dahoud için iki takım da devrede...Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdırmıştı. Bu turdaki rakip, Play-Off'ta PSV'yi eleyen Sevilla oldu. Temsilcimiz, çeyrek final bileti için İspanyol ekibiyle 9 ve 16 Mart'ta karşı karşıya gelecek. Ancak bu iki takım sadece sahada rakip olmayacak gibi görünüyor. Alman ve İspanyol basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe ve Sevilla, Mahmoud Dahoud'a imza attırmak için de kozlarını paylaşacak. Alman yıldız, sözleşmesinin biteceği sezon sonunda Dortmund'la yollarını ayıracak.Başarılı orta saha oyuncusu, yaz transfer döneminde istediği takımla bonservis bedeli olmadan anlaşma sağlayabilecek. Dahoud için şu anda en istekli takımların Fenerbahçe ve Sevilla olduğu öne sürüldü. Ayrıca İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester ve İtalya'dan Napoli'nin de Alman futbolcuya ilgi gösterdiği kaydedildi.Orta sahanın ortasında görev yapan Dahoud, oyunun iki yönünde de etkili olabilen bir isim. Mönchengladbach altyapısından yetişen Suriye asıllı futbolcu 2017'de Dortmund'a 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu. 27 yaşındaki oyuncu Sarı- Siyahlılar'da 137 resmi maça çıkarken, 5 gol attı ve 16 asist yaptı. Mahmoud Dahoud, 2017'de Avrupa Şampiyonu olan Almanya U21 Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biriydi. Yıldız orta saha oyuncusu, Almanya A Milli Takımı'nda ise 2 kez forma giydi.