Fenerbahçe, Samsunspor'a Kadıköy'de yine takıldı

Fenerbahçe, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Samsunspor'u evinde mağlup edemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, Samsunspor'a Kadıköy'de yine takıldı
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17 Mart 2025 00:12

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, Samsunspor'u geçen senenin ardından bu sene de evinde mağlup edemedi.

Geçtiğimiz sezon zirve yarışında çok kritik bir haftada rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, benzer senaryoyu bu sezon da yaşadı.

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