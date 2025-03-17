Fenerbahçe, Samsunspor'a Kadıköy'de yine takıldı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk etti.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk etti.
Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, Samsunspor'u geçen senenin ardından bu sene de evinde mağlup edemedi.
Geçtiğimiz sezon zirve yarışında çok kritik bir haftada rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, benzer senaryoyu bu sezon da yaşadı.