Fenerbahçe, şampiyon oldu!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-78 mağlup ederek seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, şampiyon oldu!
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20 Nisan 2025 19:50
Son güncelleme 20 Nisan 2025 20:29
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off serisi 3. maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek seriyi 3-0'a getiren Fenerbahçe Opet, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Fenerbahçe, üst üste 7. toplamda ise 19. şampiyonluğuna ulaştı.

İki takımın da karşılıklı sayılar bulduğu ilk çeyrek 22-22'lik eşitlikle geçildi. İkinci periyotta Rupert ve McCovan ile pota altında etkili olan Mersin ekibi soyunma odasına 46-45 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikasını 55-54 önde geçiren rakibi karşısında oyunu bırakmayan Fenerbahçe, McBride'nin skor katkısıyla son periyot öncesi 62-61'lik üstünlük yakaladı.

Mersin ekibi, maçın bitimine 10 saniye kala skoru 78-77'e getirse de Fenerbahçe son saniyelerde Emma Eeesseman'ın elinden bulduğu sayıyla müsabakayı 79-78 kazandı.

Aldığı galibiyetle play-off serisinde 3-0 öne geçen Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

Sarı-lacivertli oyuncular ve taraftarlar, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil ve Umut Özgün Ergün

ÇİMSA ÇBK Mersin: Howard 4, Fauthoux 9, Carleton 13, Rupert 22, Pelin Derya Bilgiç 7, Asena Yalçın, Sinem Ataş 3, McCovan 20

Fenerbahçe Opet: Williams 13, Alperi Onar 11, Meesseman 10, Sabally 8, McBride 19, Sevgi Uzun 3, Olcay Çakır Turgut 9, Tilbe Şenyürek 6

1. Periyot: 22-22

Devre: 46-45

3. Periyot: 61-62

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