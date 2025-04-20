Fenerbahçe, şampiyon oldu!

Fenerbahçe Opet'e şampiyonluğu getiren basket: Emma Meesseman!pic.twitter.com/ln6BMWG4jF



— Sporx (@sporx) April 20, 2025

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off serisi 3. maçında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek seriyi 3-0'a getiren Fenerbahçe Opet, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu. Fenerbahçe, üst üste 7. toplamda ise 19. şampiyonluğuna ulaştı.İki takımın da karşılıklı sayılar bulduğu ilk çeyrek 22-22'lik eşitlikle geçildi. İkinci periyotta Rupert ve McCovan ile pota altında etkili olan Mersin ekibi soyunma odasına 46-45 üstün gitti.Üçüncü çeyreğin ilk 5 dakikasını 55-54 önde geçiren rakibi karşısında oyunu bırakmayan Fenerbahçe, McBride'nin skor katkısıyla son periyot öncesi 62-61'lik üstünlük yakaladı.Mersin ekibi, maçın bitimine 10 saniye kala skoru 78-77'e getirse de Fenerbahçe son saniyelerde Emma Eeesseman'ın elinden bulduğu sayıyla müsabakayı 79-78 kazandı.Aldığı galibiyetle play-off serisinde 3-0 öne geçen Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.Sarı-lacivertli oyuncular ve taraftarlar, maçın ardından büyük sevinç yaşadı.Servet TazegülHüseyin Çelik, Kaan Büyükçil ve Umut Özgün ErgünHoward 4, Fauthoux 9, Carleton 13, Rupert 22, Pelin Derya Bilgiç 7, Asena Yalçın, Sinem Ataş 3, McCovan 20Williams 13, Alperi Onar 11, Meesseman 10, Sabally 8, McBride 19, Sevgi Uzun 3, Olcay Çakır Turgut 9, Tilbe Şenyürek 622-2246-4561-62