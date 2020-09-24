Fenerbahçe, Samatta'yı KAP'a bildirdi!

GECE YARISI İSTANBUL'A GELDİ

FENERBAHÇE'NİN ANLAŞTIĞI SAMATTA KİMDİR?

Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın transferi için KAP'a açıklama yaptı.Transfer şeklinin' olması da dikkat çekti."Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Aston Villa FC ile görüşmelere başlanmıştır."Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Aston Villa'dan Mbwana Samatta ile prensip anlaşmasına vardı. Golcü oyuncu, transfer için 23:00 sularında İstanbul'a geldi.Aston Villa'dan satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna katacak olan Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından Tanzanyalı futbolcu ile sözleşme imzalayacak.Kariyerine Tanzanya'da African Lyon takımında başlayan Samatta, 1 sezon içinde Kongo'dan Mazembe'ye transfer oldu. 5 yıl burada oynadıktan sonra Belçikalı gözlemcilerin dikkatini çeken Samatta, 2016'da 800 bin euro bonservis bedeliyle Genk'e transfer oldu. Belçika'da 4 yıl boyunca istikrarlı bir performans sergileyen Samatta, 10,5 milyon euro bonservis bedeliyle Aston villa'ya transfer oldu. Premier Lig'de sadece 6 ay oynayan Samatta, 16 maça çıktı ve 2 gol attı.40 maç, 19 gol, 7 asist191 maç, 76 gol, 20 asist16 maç, 2 gol