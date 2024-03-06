Fenerbahçe Parolapara altın sette kaybetti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara'yı 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Parolapara altın sette kaybetti
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06 Mart 2024 19:53
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara'yı 3-2 yendi.

Salon: Ünye

Hakemler: Yasin Okumuş, Sema Kayıkçı

Fenerbahçe Parolapara: Ghaziani, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Hasan Sıkar, Kaan Gürbüz, Kooy (Caner Pekşen, Emre Savaş, Luburic, Ali Deniz Yılmaz, Penchev, Mert Cuci)

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ivanov, Furkan Aydın, Gunter, Ahmet Can Büyükgöz, Halit Kurtuluş, Arda Bostan (Burak Köse, Atakan Topal, Can Koç, Berke Eray Yetkin, Enes Atlı, Ali Eren Öztürk )

Setler: 25-23, 20-25, 25-22, 22-25, 12-15

Süre: 141 dakika (30, 28, 30, 31, 22)

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