Fenerbahçe Opet rakibine şans tanımadı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe Opet rakibine şans tanımadı
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06 Mart 2024 19:58
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tolgacan Dinçer, Eser Türkoğlu

PTT: Mirkovic, Caffrey, Merve Çepni, Yasemin Özel, Yiwen, Hande Naz Sunar ( Özlem Güven, Özlem Tuğral, Hümay Fırıncıoğlu, Levinska, Merve Tanyel, Elif Su Yavuz, Nehir Kurtalan)

Fenerbahçe Opet: Aslı Kalaç, Stysiak, Meliha Diken, Fetisova, Buse Ünal, Ana Cristina (Gizem Örge, Drca, Vargas, Ergül Avcı)

Setler: 21-25, 24-26, 18-25

Süre: 78 dakika (24, 29, 25)

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