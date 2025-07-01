Fenerbahçe, Oosterwolde için harekete geçti

Dış transferde gaza basan Fenerbahçe, iç transferde de vites yükseltti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Hollandalı sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde ile sözleşme yenilemek için resmi görüşmelere başladı.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonun 9. hafta karşılaşmasında Samsunspor deplasmanında çarpaz bağ sakatlığı yaşayan Jayden Oosterwolde, bu sakatlık sonrası sezon boyunca 39 maç kaçırmıştı.
Hollandalı oyuncu, 2022-2023 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Hollandalı sol bek oyuncusu Jayden Oosterwolde ile sözleşme yenilemek için resmi görüşmelere başladı.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonun 9. hafta karşılaşmasında Samsunspor deplasmanında çarpaz bağ sakatlığı yaşayan Jayden Oosterwolde, bu sakatlık sonrası sezon boyunca 39 maç kaçırmıştı.
Hollandalı oyuncu, 2022-2023 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.