'in 25. haftasındadeplasmandaile karşı karşıya geldi. Vefa Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 19. dakikada Thiam ve 53. dakikada Valencia'dan geldi. Karagümrük'ün tek sayısını ise 67. dakikada Borini kaydetti.Son 5 maçta 4. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 51'e yükselterek zirve yarışında hata yapmadı. 4 maç sonra yenilen Karagümrük ise 37 puanda kaldı.Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe evinde Göztepe ile karşılaşacakken, Karagümrük ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.2-0 sonrasında daha etkili bir oyun oynamaya başlayan ve Borini ile farkı 1'e indirdikten sonra da baskısını hissettiren Karagümrük'ün 74. dakikada attığı gol VAR ile iptal edildi.Savunma arkasına gönderilen pasla ceza alanında topla buluşan Sobiech'in vuruşunda Altay topu çıkardı devamında Bertolacci topu ağlara gönderdi ve sevinç yaşadı. VAR incelemesi sonrası Halis Özkahya, Sobiech'in pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret etti ve gol iptal edildi.Fenerbahçe'de performansını her geçen gün daha yüksek bir seviyeye çeken kaleci Altay Bayındır, Karagümrük maçında da etkisini hissettirdi.Genç kaleci, 1'i ilk yarıda olmak üzere 4 kritik pozisyonda gole izin vermedi. Altay özellikle 2-0'dan sonra Karagümrük'ün baskısında ayakta kalan isimlerden biri oldu.*Fenerbahçe, bu sezon ilk golü attığı bütün Süper Lig maçlarını kazanan tek takım konumunda [13 galibiyet].*Karagümrük, açılış golünü yediği hiçbir karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı [2 beraberlik 5 mağlubiyet].*Bu maça kadar Süper Lig'de iki maçtır kazanan Fatih Karagümrük, bu sezon 3 maçlık bir seri yakalayamadı.*Erol Bulut, Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara rakip olduğu son yedi maçı kaybetmedi (6 galibiyet 1 beraberlik].*Süper Lig tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı ilk maçı kazanan Fatih Karagümrük (Kasım 1959), daha sonraki dokuz maçta galip gelemedi (2 beraberlik 7 mağlubiyet).Fenerbahçe, son oynadığı maçın ilk 11'ine göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.Sarı lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile yaptığı müsabakaya ilk 11'de başlayan Harun Tekin, Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş ve Papiss Cisse yedeğe çekildi. Bu müsabakada kırmızı kart gören Mauricio Lemos ise kadroda yer almadı.Teknik direktör Erol Bulut, bu oyuncuların yerine Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Enner Valencia, Bright Osayi-Samuel ve Mesut Özil'e ilk 11'de şans verdi.Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçında sahaya Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia ve Thiam ilk 11'iyle çıktı.Yedekler arasında ise Harun, Mert Hakan Yandaş, Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi, Sadık Çiftpınar, Marcel Tisserand, Sinan ve Fatih Yiğit Şanlitürk yer aldı.Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil, Fatih Karagümrük müsabakasında sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal kulübünden büyük umutlarla transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.Mesut Özil, toplam 115 dakika sahada kaldığı bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretemedi.Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.Kırmızı kart cezalısı Lemos'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo, Filip Novak ve Diego Perotti 21 kişilik kadroda yer almadı.Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, 5 müsabaka sonra kadroya alındı.Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapılan karşılaşmada üst adalesinden sakatlanan Tisserand, 23 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.Marcel Tisserand, bu süreçte ligde 4, kupada ise 1 karşılaşmada forma giyemedi.Kırmızı-siyahlı takım, Fenerbahçe karşısında son oynadığı maça göre tek değişiklikle sahaya çıktı.Fatih Karagümrük'te sarı kart cezasını tamamlayan Arjantinli futbolcu Lucas Biglia, bir maç aradan sonra formasına kavuştu. Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir ile yapılan müsabakaya ilk 11'de başlayan Lucas Castro ise yedekler arasında yer aldı.Fatih Karagümrük'te İsviçreli futbolcu Kemal Ademi, eski takımı Fenerbahçe'ye karşı forma giydi.Sezon başında transfer olduğu sarı-lacivertli takımda fazla forma şansı bulamayan Ademi, ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'e kiralanmıştı.Fenerbahçe'de bir kez fileleri havalandıran Kemal Ademi, Fatih Karagümrük'te ise henüz gol sevinci yaşamadı.13. dakikada Jimmy Durmaz ile yaptığı verkaç sonucu kaleciyle karşı karşıya kalan Ademi, ceza yayı üzerinden şutunu çekti ancak kaleci Altay topu kornere çeldi.19. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Mesut Özil'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Koray'ın kafayla uzaklaştırmaya çalıştığı top Szalai'ye çarparak Thiam'ın önünde kaldı. Thiam, müsait durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-139. dakikada Mesut ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti. Savunmaya çarpan top altı pas içinde Thiam'ın önünde kaldı. Senegalli oyuncunun şutunda kaleci Aykut topu kornere gönderdi.