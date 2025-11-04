03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
0-0
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
0-1
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
1-0
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
1-1
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
3-1
03 Kasım
Sunderland-Everton
1-1
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
0-0
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
1-2
03 Kasım
Lazio-Cagliari
2-0

Fenerbahçe'nin zirve hesabı: 1 Aralık

Fenerbahçe'de Yönetici Ali Gürbüz, "Puan farkına bakmıyoruz, birkaç hafta içinde lider olacağız" diyerek 1 Aralık'taki Galatasaray derbisini hedef gösterdi. Başkan Sadettin Saran da futbolculara "Birlik ve beraberlik içinde güzel günler göreceğiz" inancı aşıladı

Beşiktaş'a hem de Dolmabahçe'de o çılgın taraftar önünde 2-0 geriden gelip, 3-2 yenmek Fenerbahçe'nin havasını değiştirdi.

Sarı-lacivertliler taraftardan yöneticisine, teknik direktörden futbolcusuna kadar 1 Aralık'taki Galatasaray derbisine kilitlenip, zirveye çıkmanın hesaplarını yapmaya başladı.

Başkan Sadettin Saran da maçtan sonra soyunma odasına indi.


"BEN SİZE DEMİŞTİM"

Başkan Sadettin Saran, tek tek sarılarak futbolcuları kutladı, mücadele için teşekkür etti ve "Ben size 'Beşiktaş'ı yeneceğiz' demiştim, sizlere güvenimi boşa çıkarmadınız. Böyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içinde güzel günler göreceğiz" diye konuştu.

Yönetici Ali Gürbüz de "Puan farkına bakmıyoruz, birkaç hafta içinde lider olacağız" dedi.

"BÜYÜK KARAKTER"

Teknik Direktör Tedesco ise futbolculara soyunma odasında "Büyük bir karakter ve mücadele örneği gösterdiniz. Birlik ve beraberlik içerisinde oynayan-oynamayan herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Yavaş yavaş oyunumuzu daha da geliştireceğiz. Gelişmeye devam ediyoruz. Her maç aynı şekilde mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
