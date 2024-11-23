Fenerbahçe'nin Süper Lig'den transfer hedefi!

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Yasin Özcan için Kasımpaşa'nın istediği bonservis bedeli belli oldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin Süper Lig'den transfer hedefi!
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23 Kasım 2024 12:40
Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ocak ayında Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak isteyen sarı lacivertli ekip, genç ve gelecek vaat eden futbolcuları da yakından takip ediyor.

Sarı-Lacivertliler'in transfer etmek istediği oyunculardan birisi Kasımpaşa'nın 18 yaşındaki yıldızı Yasin Özcan.

KAPI ÇALINACAK

Sarı-lacivertliler, sezon başında da gündemine aldığı 18 yaşındaki futbolcu için Kasımpaşa'nın kapısını bir kez daha çalacak.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Kasımpaşa'nın Yasin Özcan için talep ettiği bonservis bedeli ise 6 milyon euro.

BU SEZON 12 MAÇ

Bu sezon ligde 12 maça çıkan Yasin Özcan, 1054 dakika süre aldı.

18 yaşındaki futbolcu, A Milli Takım'ın Polonya ile oynadığı dostluk maçı ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki Galler maçının aday kadrosuna dahil edilmiş ancak süre alamamıştı. 

 
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