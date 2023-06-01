Fenerbahçe'nin sevinci Arda Güler!

Fenerbahçe'de hüsran yaşanan sezonda yüzleri güldürecek belki de en önemli olay, Arda Güler'in muhteşem performansı oldu.
Jorge Jesus, bulduğu her şansı çok iyi kullanmasına rağmen inatla haftalar boyunca 18 yaşındaki öğrencisine formayı vermedi. Ancak Arda pes etmedi ve son haftalarda 11'in değişilmez ismi olmayı başardı.
Genç yetenek 33 resmi maçta 1392 dakika sahada kalırken 6'sı gol ve 6'sı asist olmak üzere 12 gollük skor katkısı verdi. Arda, milli formayı da ilk kez sırtına geçirme gururunu yaşadı.
Jorge Jesus, bulduğu her şansı çok iyi kullanmasına rağmen inatla haftalar boyunca 18 yaşındaki öğrencisine formayı vermedi. Ancak Arda pes etmedi ve son haftalarda 11'in değişilmez ismi olmayı başardı.
Genç yetenek 33 resmi maçta 1392 dakika sahada kalırken 6'sı gol ve 6'sı asist olmak üzere 12 gollük skor katkısı verdi. Arda, milli formayı da ilk kez sırtına geçirme gururunu yaşadı.