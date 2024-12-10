Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Vasas Obuda

Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 11 Aralık Çarşamba günü Vasas Obuda'yı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Vasas Obuda
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10 Aralık 2024 12:11
Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında 11 Aralık Çarşamba günü Macaristan ekibi Vasas Obuda'yı ağırlayacak.

Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabaka, 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Bulgar hakem Dobromir Dobrev ile İtalyan hakem Stefano Cesare yönetecek.

Grupta oynadığı 3 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, ilk sırada yer aldı.

Macaristan temsilcisi ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 3. sırada kendine yer buldu.

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