Fenerbahçe'nin Reguilon'a önereceği rakam!

Fenerbahçe'de, Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılma ihtimali gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, milli yıldızın takımdan gitme ihtimaline karşın teknik direktör Jose Mourinho'nun eski öğrencisi Sergio Reguilon'u gündeme aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin Reguilon'a önereceği rakam!
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14 Ağustos 2024 11:38
Son güncelleme 14 Ağustos 2024 11:41
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ediyor. Orta saha için yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'na gelen teklifler sonrasında ise sol bek arayışlarına da başladı.

LİSTEDE ESKİ ÖĞRENCİSİ VAR

Jose'nin listesinin ilk sırasında Tottenham'dan eski öğrencisi Sergio Reguilon var.

TAKIMINDA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Portekizlinin Tottenham'dayken prensi olan 27 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibinde düşünülmüyor. Fenerbahçe de İspanyol oyuncu için nabız yokladı. Ferdi bu hafta içinde Brighton'a giderse Reguilon için harekat resmen başlayacak.

7 MİLYON EURO

Geçen sezonun ilk yarısını M.United'da ikinci yarısını ise Brentford'da geçiren Reguilon için 7 milyon euro önerilecek.

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