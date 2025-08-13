12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Fenerbahçe'nin rakibi Benfica oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Benfica, sahasında Nice'ı 2-0 mağlup etti. Deplasmandaki ilk maçı da 2-0 kazanan Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

12 Ağustos 2025 23:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Benfica, sahasında Nice ile karşı karşıya geldi. Estadio da Luz'da oynanan maçı Benfica, 2-0'lık skorla kazandı.

Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Fredrik Aursnes ve 27. dakikada Andreas Schjelderup attı.

Nice karşısında ilk maçı da deplasmanda 2-0 kazanan Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi.


Benfica, bu turda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, ilk maçı sahasında (20 Ağustos), rövanşı ise deplasmanda (27 Ağustos) oynayacak.

FENERBAHÇE'YE KARŞI YOK

Benfica forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Nice karşılaşmasına yedek kulübesinde başladı ve 84. dakikada oyuna dahil oldu.

Kerem, 3. turda süre aldığı için transfer olması durumunda Fenerbahçe ile play-off'ta oynamayacak.

