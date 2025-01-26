Fenerbahçe'nin kozu En-Nesyri

Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, son 11 lig maçında kaydettiği 9 gol ve 4 asistle Göztepe karşısında Mourinho'nun en önemli kozu olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin kozu En-Nesyri
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26 Ocak 2025 11:01
Son 11 lig maçında 9 gol ve 4 asist yapan Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Göztepe karşısında Mourinho'nun kozu olacak.

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Faslı golcü, ligdeki son Adana Demirspor karşılaşmasında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. En-Nesyri, son 19 lig sınavında rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve 4 asist yaptı.

Son 11 lig maçında 9 gol ve 4 asistle skora toplamda 13 kez katkı sağlayan 27 yaşındaki forvet, bu süreçte sadece Beşiktaş derbisi ve Konyaspor deplasmanını boş geçti.

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