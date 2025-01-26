Fenerbahçe'nin kozu En-Nesyri

Son 11 lig maçında 9 gol ve 4 asist yapan Fenerbahçe'nin Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri, Göztepe karşısında Mourinho'nun kozu olacak.
Avrupa'da Olimpik Lyon'u boş geçen Youssef En-Nesyri, Trendyol Süper Lig'de ise hız kesmiyor...
Faslı golcü, ligdeki son Adana Demirspor karşılaşmasında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. En-Nesyri, son 19 lig sınavında rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve 4 asist yaptı.
Son 11 lig maçında 9 gol ve 4 asistle skora toplamda 13 kez katkı sağlayan 27 yaşındaki forvet, bu süreçte sadece Beşiktaş derbisi ve Konyaspor deplasmanını boş geçti.
Avrupa'da Olimpik Lyon'u boş geçen Youssef En-Nesyri, Trendyol Süper Lig'de ise hız kesmiyor...
Faslı golcü, ligdeki son Adana Demirspor karşılaşmasında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaştı. En-Nesyri, son 19 lig sınavında rakip fileleri 10 kez havalandırdı ve 4 asist yaptı.
Son 11 lig maçında 9 gol ve 4 asistle skora toplamda 13 kez katkı sağlayan 27 yaşındaki forvet, bu süreçte sadece Beşiktaş derbisi ve Konyaspor deplasmanını boş geçti.