Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda 5 eksik

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda 5 eksik
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24 Ağustos 2024 16:39
Son güncelleme 24 Ağustos 2024 16:54
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosunu açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel sakatlığı , Rade Krunic ve Miha Zajc ise teknik heyet kararıyla Rize'ye götürülmedi.

Brighton kulübü ile transfer görüşmeleri yapmak üzere İngiltere'ye giden Ferdi Kadıoğlu da kadroda yer almadı.

Ayrıca sarı kart cezalısı olan Mert Hakan kamp kadrosunda yer almayan bir diğer isim oldu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU;



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