Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı kamp kadrosu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu
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17 Ağustos 2022 15:10
Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı kamp kadrosu açıklandı.

Kadroda yeni transfer Ezgjan Alioski'nin yanı sıra, sakatlıklarını atlatan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci de yer aldı.

Sarı lacivertlilerde cezası bulunan Emre Mor ile sakatlıkları bulunan Bruma ve Joao Pedro, Austria Wien maçı kadrosunda yer almadı. Bruma'nın yerine Filip Novak listeye dahil edildi.

İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu;



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