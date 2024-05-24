Fenerbahçe'nin ilgilendiği Pioli'de yeni gelişme!

Bu sezon zirvenin gerisinde kalan Milan, flaş bir ayrılık kararı aldı.
İtalyan ekibi, teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Milan, Fenerbahçe ile adı anılan Stefano Pioli'ye teşekkür ederek veda mesajı yayınladı.
MİLAN PERFORMANSI
İtalyan devinin başında 238 resmi maça çıkan Stefano Pioli, 1.90'lık puan ortalaması elde etti.
İtalyan teknik adamın adı Beşiktaş ile de anılmaya başladı. Hasan Arat ve ekibinin de Pioli için görüşme yapacağı öne sürüldü.
İtalyan ekibi, teknik direktör Stefano Pioli ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Milan, Fenerbahçe ile adı anılan Stefano Pioli'ye teşekkür ederek veda mesajı yayınladı.
MİLAN PERFORMANSI
İtalyan devinin başında 238 resmi maça çıkan Stefano Pioli, 1.90'lık puan ortalaması elde etti.
İtalyan teknik adamın adı Beşiktaş ile de anılmaya başladı. Hasan Arat ve ekibinin de Pioli için görüşme yapacağı öne sürüldü.
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