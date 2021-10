Fenerbahçe'nin ayakta kalan tek adamı: İrfan Can!

Fenerbahçe, Konyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olurken mücadelenin sarı lacivertliler adına en dikkat çekici olaylarından biri İrfan Can Kahveci'nin dönüşü oldu.



12 Eylül'de 15 dakika oynadığı Sivasspor maçından 48 gün sonra Süper Lig'de sahaya çıkan İrfan Can, 41. dakikada Pelkas'ın yerine oyuna dahil oldu.



İRFAN CAN 49 DAKİKADA NE YAPTI?



İrfan Can, sahada olduğu 49 dakikada 22 kez pas yaptı. Bu pasların yüzde 82'sinde isabet sağlayan Milli futbolcu, 3 uzun pas 19 kısa pas denedi. 13 ikili mücadelenin 5'inden galip ayrılan İrfan, 1 şut denerken o şutta da isabet sağladı ve golü buldu.



2 isabetli orta yapan İrfan Can, takım arkadaşlarına pozisyon da hazırladı. İrfan Can'ın takım arkadaşları, milli futbolcunun pası sonrası 4 kez Konyaspor kalesine şut attı.



İrfan Can, savunmada da takımına yardımcı olurken 2 kez top çaldı. 1 kez faul yapan 26 yaşındaki orta saha, 2 kez de faul aldı.



PELKAS 41 DAKİKADA NE YAPTI?



İrfan'ın yerine girdiği Dimitris Pelkas ise sahada kaldığı 41 dakikada varlık gösteremedi.



11 kez pas yapan Pelkas, yüzde 82 isabet sağladı. 11 pasını da kısa yapan Yunan oyuncu, 5 ikili mücadelenin 4'ünü kaybederek fiziksel olarak henüz hazır olmadığını gösterdi. Pelkas, 1 kez Konyaspor kalesini yoklarken bu şutunda da isabet sağlayamadı.



Pelkas, savunmada 1 kez top uzaklaştırırken bu pozisyonda da uzaklaştırdığı top 3. dakikada Soner Dikmen'i gelişine vuruşuyla Fenerbahçe ağlarında gol oldu.



YORUM | METİN TEKİN



Vitor Pereira artık İrfan Can Kahveci'ye çok başka bakacak. Vitor Pereira yanlış 11 ile çıktı ama doğru değişiklikler yaptı. Mert Hakan enerjisiyle, İrfan Can kalitesiyle isyan etti. Fenerbahçe kültüründe bu oyun yapısı oturtulmaya çalışılmalı.



YORUM | RIDVAN DİLMEN



İrfan Can yıldız oyuncu. Pereira istese de olacak, istemese de olacak bu takımda.





