nin 37 yaşındaki golcüsü, kendisine ihtiyar diyenlere inat sahada gençlere taş çıkartıyor.Süper Lig'de 12 golle krallık yarışında zirvede; toplamda 14 gol 7 asistle sarı lacivertlilerin en skoreri olan Boşnak yıldız, fizik gücü, mücadele arzusuyla da takım için çok önemli bir koz oluşturuyor.Ceza sahasında top beklemek yerine, sahada ayak basmadık yer bırakmayan Dzeko, orta sahaya gelip top alıyor,ileride pres yapıyor, top saklıyor, kanada açılıp orta yapıyor, en geriye gelip savunmaya destek veriyor. İsmail Kartal da oyun planlarını kaptanlığın hakkını veren Dzeko'nun üzerine kuruyor.