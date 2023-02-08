Fenerbahçe'nin 17. tırı yola çıktı

Fenerbahçe, 17. yardım tırının afet bölgesine doğru yola çıktığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin 17. tırı yola çıktı
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08 Şubat 2023 22:33
Fenerbahçe, afet bölgesi için başlatılan yardım kampanyasının ardından toplanan malzemeleri bölgeye göndermeye devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, 17. yardım tırının da yola çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Yaraları hep birlikte saracağız. 14, 15, 16 ve 17. tırlarımız yola çıktı. Yardım malzemelerinin toplanmasına devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.


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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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